5 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:58

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il ds del Watford racconta: “La trattativa per Bove nasce da un incontro casuale in aeroporto”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Il ds del Watford racconta: “La trattativa per Bove nasce da un incontro casuale in aeroporto”

Redazione

5 Febbraio · 14:21

Aggiornamento: 5 Febbraio 2026 · 14:21

TAG:

ACF Fiorentinaedoardo boveWatford

Condividi:

di

"Vogliamo che la favola di Edoardo abbia un lieto fine"

Il direttore sportivo del Watford, Gianluca Nani, ha raccontato a Rai Radio 1 Sport il curioso incontro in aeroporto con Edoardo Bove, origine della trattativa che lo ha portato in Inghilterra. Ecco le sue parole.

“Quando ho visto Bove in aeroporto era spaesato: cercava la macchina, non la trovava e mi sono offerto di dargli un passaggio. Mi ha guardato pensando: ‘Ma questo è scemo?!’. Poi gli ho spiegato chi ero, cosa facevo e si è fidato. Siamo saliti in macchina e poi, essendo entrambi romani, siamo entrati in confidenza. Sognavo l’idea di poterci lavorare insieme, ma era un giocatore troppo più forte per le nostre possibilità. Però glielo dissi: ‘Io e te lavoreremo presto insieme’. E poi la cosa è andata avanti”.

Prosegue e conclude:
“Lo abbiamo aiutato a fare certe procedure burocratiche e anche delle viste con alcuni specialisti importanti. Alla fine la cosa si è concretizzata. Sono contento soprattutto per il ragazzo, perché può tornare a fare quello che ha sempre amato. Edoardo è una persona incredibile, molto più matura dell’età che ha, dai grandissimi valori umani, è un capitano nato. Si è sentito subito in famiglia. Vogliamo che questa favola abbia un lieto fine“.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio