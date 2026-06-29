Ceccarini: "Interesse della Fiorentina per Nestory Irakunda del Watford, costa 20 milioni"

Secondo il direttore di TMW l'esterno australiano entra nella lista dei possibili rinforzi per gli esterni, ma restano vive anche le piste Koleosho, Cancellieri e Bakayoko

Nel corso della trasmissione Zona Mista su RTV38, il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle strategie di mercato della Fiorentina, soffermandosi in particolare sul lavoro che il direttore sportivo Fabio Paratici sta portando avanti per rinforzare gli esterni offensivi.

Tra i profili seguiti dal club viola è emerso anche quello di Nestory Irakunda, giovane talento che potrebbe rappresentare una delle novità più interessanti di questa sessione estiva.

"L'ultimo nome emerso è quello di Nestory Irakunda, esterno offensivo classe 2006 di origini ma naturalizzato australiano. Destro naturale, può giocare su entrambi i fronti dell'attacco ed è il marcatore più giovane della storia dell'Australia ai Mondiali. Nell'ultima stagione al Watford, in Championship ha siglato quattro gol e messo a referto quattro assist. Il costo? Si aggira sui 20 milioni di euro".

Secondo Ceccarini, però, quello di Irakunda rappresenterebbe soltanto uno dei tasselli di un reparto che necessita ancora di diversi interventi.

"Il suo innesto sarebbe comunque solo uno degli almeno quattro esterni da dover consegnare a Fabio Grosso. La Fiorentina attende ancora una risposta da Koleosho, mentre vengono valutate anche le piste Cancellieri e Bakayoko".