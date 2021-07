Dalla Francia, Fiorentina sull’attaccante Boupendza: l’Hatayspor chiede 10 milioni di euro

La Fiorentina si inserisce nella corsa per Aaron Boupendza. Dalla Francia, diversi media riferiscono di un interessamento da parte del club Viola per l’attaccante classe ’96, ex Bordeaux, capocannoniere dell’ultimo campionato turco con i neopromossi dell’Hatayspor. Folta concorrenza per l’attaccante gabonese, tra cui anche l’Atalanta, il Watford e il Lione. Potrebbe lasciare la Turchia per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: