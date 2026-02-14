Dopo mesi difficili il calcio riabbraccia Bove, esordio con il Watford. Bentornato Edo!

Il Watford ha chiuso sul 2-2 la trasferta contro il Preston North End nella 32ª giornata di Championship. Un pareggio arrivato dopo essere stati in vantaggio per 2-1, ma, al di là del punteggio e dell’andamento della gara, c’è un aspetto che conta molto più del risultato finale.
A prendersi la scena è stato infatti il ritorno in campo di Edoardo Bove. L’ex centrocampista della Fiorentina non giocava una partita ufficiale dal 1° dicembre 2024, giorno in cui fu costretto a fermarsi in seguito al malore accusato durante la sfida contro l’Inter allo stadio Franchi.
Il classe 2002, è subentrato all’86’ al posto di Louza, tornando così a calcare il terreno di gioco dopo mesi difficili. Un ingresso che vale più di qualsiasi statistica: per Bove significa riprendere il filo interrotto con il calcio giocato, riabbracciare la competizione e fare ciò che ama di più. Bentornato Edo! [Foto Watford FC]