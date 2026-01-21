Ufficiale Bove al Watford. Behrami: “Edoardo talento di alto livello. Qui per ritornare in Premier League”

Ora è ufficiale: Edoardo Bove torna a giocare. L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina riparte dal Watford, in Championship (Serie B inglese – ndr). In un comunicato sul proprio sito internet, il club britannico ha comunicato di aver completato l’ingaggio di Edoardo Bove. Il 23enne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con Vicarage Road, dopo la risoluzione consensuale con la Roma.

Valon Behrami, assistente del Direttore Sportivo ha affermato: “Siamo lieti che Edoardo abbia scelto noi tra le tante opzioni che aveva”. “Questo è la testimonianza del rapporto che abbiamo costruito con lui, della reputazione del club e dell’ambizione del proprietario. Edoardo è un talento di alto livello. E’ qui per aiutarci a raggiungere l’obiettivo del proprietario, ovvero lottare per il ritorno in Premier League”.