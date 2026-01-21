21 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:47

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ufficiale Bove al Watford. Behrami: “Edoardo talento di alto livello. Qui per ritornare in Premier League”

News

Ufficiale Bove al Watford. Behrami: “Edoardo talento di alto livello. Qui per ritornare in Premier League”

Redazione

21 Gennaio · 21:55

Aggiornamento: 21 Gennaio 2026 · 21:55

TAG:

edoardo boveFiorentinaWatford

Condividi:

di

"Edoardo è qui per aiutarci a raggiungere di nuovo la Premier League”

Ora è ufficiale: Edoardo Bove torna a giocare. L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina riparte dal Watford, in Championship (Serie B inglese – ndr). In un comunicato sul proprio sito internet, il club britannico ha comunicato di aver completato l’ingaggio di Edoardo Bove. Il 23enne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con Vicarage Road, dopo la risoluzione consensuale con la Roma.

Valon Behrami, assistente del Direttore Sportivo ha affermato: “Siamo lieti che Edoardo abbia scelto noi tra le tante opzioni che aveva”. “Questo è la testimonianza del rapporto che abbiamo costruito con lui, della reputazione del club e dell’ambizione del proprietario. Edoardo è un talento di alto livello. E’ qui per aiutarci a raggiungere l’obiettivo del proprietario, ovvero lottare per il ritorno in Premier League”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio