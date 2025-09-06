Castrovilli rivela: "Ho pensato di lasciare il calcio, sono stati due anni e mezzo pesantissimi per me"

L'ex centrocampista della Fiorentina e della Lazio ha parlato del suo periodo difficile legato agli infortuni

Ai microfoni di Gianluca DiMarzio è intervenuto l'ex centrocampista viola Gaetano Castrovilli che è recentemente tornato al Bari, club che lo ha lanciato nei professionisti dopo due brutte esperienze tra Lazio e Monza: "Per me sono stati due anni pesanti perché sono sempre stato fermo, ho avuto tanti infortuni e nemmeno riuscivo a capirne il motivo. Mi ricordo che giocavo poi mi si gonfiava il ginocchio e dovevo restare fermo, devo dire che ho pensato anche al ritiro e ora sto lavorando sull'approccio psicologico per trovare un equilibrio tra campo e fuori e anche con mia moglie ne parlo molto, questo mi aiuta ed è importante."