Castrovilli criticato anche in B: “Non è più all’altezza di fare il giocatore professionista”

L'ex centrocampista di Fiorentina, Lazio e Monza è criticato anche dai suoi sostenitori in Serie B dopo un pessimo avvio

Da Bari sono nate molte perplessità riguardo a Gaetano Castrovilli, ex centrocampista di Fiorentina e Lazio, che è tornato da poco nella squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio. Il calciatore, dopo tanti infortuni, non sembra essere più all’altezza e la sua carriera ha subìto una parabola discendente inesorabile che lo ha colpito anche in Puglia, infatti la prima stagione di ritorno a Bari in B è stata da subito molto dura con molti tifosi che si interrogano sul suo arrivo. Il programma Kickoff web tv ha parlato così del giocatore: “Non ne ha più, non ha forza nelle gambe e non è più esplosivo come prima. Non ha passo e questo gli impedisce di fare la giocata come vorrebbe. Inoltre, visto che è Castrovilli lo devi far giocare per forza e crei un equivoco pure tattico, quindi tutto il Bari dipende da lui.”

