Fiorentina scolastica e impacciata. Alla fine del primo tempo il Bari vince 1-0 contro i viola

Il primo tempo è a tinte biancorosse nell'unico tiro in porta della squadra di Fabio Grossa. Chiesa spreca una grande occasione

Un primo tempo abbastanza deludente vede il Bari in vantaggio contro la Fiorentina. Una partita abbastanza monotona che ha visto la squadra pugliese aspettare i viola nella sua metà campo per poi colpire in contropiede. Da segnalare due grandi occasioni per la Fiorentina capitate sui piedi di Zekhnini e Federico Chiesa. Il gol del Bari invece è arrivato al minuto 32 complice un errore di Astori.