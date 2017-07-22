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Fiorentina scolastica e impacciata. Alla fine del primo tempo il Bari vince 1-0 contro i viola

Il primo tempo è a tinte biancorosse nell'unico tiro in porta della squadra di Fabio Grossa. Chiesa spreca una grande occasione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2017 18:11
Fiorentina scolastica e impacciata. Alla fine del primo tempo il Bari vince 1-0 contro i viola - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Un primo tempo abbastanza deludente vede il Bari in vantaggio contro la Fiorentina. Una partita abbastanza monotona che ha visto la squadra pugliese aspettare i viola nella sua metà campo per poi colpire in contropiede. Da segnalare due grandi occasioni per la Fiorentina capitate sui piedi di Zekhnini e Federico Chiesa. Il gol del Bari invece è arrivato al minuto 32 complice un errore di Astori.

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