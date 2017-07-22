Fiorentina scolastica e impacciata. Alla fine del primo tempo il Bari vince 1-0 contro i viola
Il primo tempo è a tinte biancorosse nell'unico tiro in porta della squadra di Fabio Grossa. Chiesa spreca una grande occasione
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2017 18:11
Un primo tempo abbastanza deludente vede il Bari in vantaggio contro la Fiorentina. Una partita abbastanza monotona che ha visto la squadra pugliese aspettare i viola nella sua metà campo per poi colpire in contropiede. Da segnalare due grandi occasioni per la Fiorentina capitate sui piedi di Zekhnini e Federico Chiesa. Il gol del Bari invece è arrivato al minuto 32 complice un errore di Astori.