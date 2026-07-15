Sky Sport riporta: "Elia verso il Bari, il 2005 viola avrà un'altra esperienza in Serie C"

Il classe 2005 va a bari dopo Forlì

Trovano riscontro le voci sul futuro di Mirko Elia, promettente difensore della Fiorentina ormai prossimo a iniziare una nuova avventura nel calcio professionistico in Serie C.

Sul giovane classe 2005 si era registrato l'interesse di Ravenna e Bari, ma nelle ultime ore la società pugliese ha impresso un'importante accelerata alla trattativa. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Bari si sarebbe mosso con decisione per assicurarsi il calciatore, puntando a farlo rientrare nella categoria in cui si è messo particolarmente in luce durante lo scorso campionato.

Nativo di Lecce e formatosi nel vivaio della Fiorentina, Elia ha collezionato 32 apparizioni complessive tra campionato e coppa con la maglia del Forlì. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori dettagli sull'evoluzione dell'affare.