Verso Moena: prima le selezioni locali poi il Bari. Il programma completo delle amichevoli
Prima i tradizionali incontri con le selezioni locali ed infine l'amichevole contro il Bari. L'agenda della Fiorentina a Moena è già fitta di impegni
ACF Fiorentina, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, ha reso noto il programma delle amichevoli che vedranno impegnata la squadra di Stefano Pioli nel corso del ritiro che, come di consueto, si svolgerà a Moena. Impegni di difficoltà crescente che vedranno i viola, in principio, impegnati contro alcune selezione locali ed infine contro il Bari, militante in Serie B. Di seguito il programma completo delle amichevoli.
ACF Fiorentina - Val di Fassa Team (12 luglio, ore 17.30)
ACF Fiorentina - Trentino Team (15 luglio, ore 17.30)
ACF Fiorentina - AC Trento (19 luglio, ore 17.30)
ACF Fiorentina - FC Bari (22 luglio, ore 17.30)