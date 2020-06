“La mia vita è cambiata, non so dire quanto – ha detto Gaetano Castrovilli al Corriere del Mezzogiorno – ma sono felice e questo basta. Spero di non saper mai quantificare i cambiamenti, vorrebbe dire che ci sono sempre nuove novità. Vorrei migliorare ogni giorno, Firenze è la mia seconda casa, ho amato sempre questa città. Grazie a tutti i tifosi, che mi hanno sempre sostenuto, darò sempre il massimo. Bari è casa mia, sarà il mio cuore in eterno, tifo per i biancorossi, non vedo l’ora di vederli in Serie B e perchè no, anche in A. Big su di me? Onorato, devo crescere ancora, penso solo alla Fiorentina. Proverò a convincere Mancini con le mie prestazioni viola, voglio entrare in Nazionale”.