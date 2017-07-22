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Fiorentina- Bari: le probabili formazioni del primo vero test. Hagi e Zekhnini con Chiesa...

Ci siamo: primo vero test per la Fiorentina di Stefano Pioli, impegnata oggi (17,30) a Moena contro il Bari, che milita in serie B. Queste le probabili formazioni destinate a scendere in campo dall'in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2017 16:03
Fiorentina- Bari: le probabili formazioni del primo vero test. Hagi e Zekhnini con Chiesa... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ci siamo: primo vero test per la Fiorentina di Stefano Pioli, impegnata oggi (17,30) a Moena contro il Bari, che milita in serie B. Queste le probabili formazioni destinate a scendere in campo dall'inizio.

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello; Gaspar, Vitor Hugo, Astori, Maxi Olivera; Sanchez, Cristoforo; Chiesa, Hagi, Zekhnini; Babacar. All. Pioli.

BARI (4-3-3) - Micai; Scalera, Moras, Capradossi, Di Noia; Tello, Basha, Busellato; Galano, Nenè, Improta. All. Grosso

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