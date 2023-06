Il Bari vuole prendere Bianco in prestito dalla Fiorentina, concorrenza del Verona in serie A

Il diesse del Bari Ciro Polito avrà molto lavoro da fare, nella finestra di mercato estiva che si aprirà il prossimo primo luglio per chiudersi il successivo primo settembre. Il suo compito sarà quello di costruire una squadra competitiva per lottare per la promozione in A, dopo aver sfiorato quest’obiettivo nell’annata appena trascorsa.

Una delle priorità del club biancorosso sarà certamente quella di reperire un buon numero di giovani, arruolabili come under nel prossimo campionato cadetto. Vale a dire profili calcisticamente importanti, ma nati dopo il primo gennaio del 2000. Secondo quanto scrive Tutto Bari, un elemento che potrebbe piacere ai galletti è il centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, classe 2002.

Il calciatore, già cercato dai pugliesi in passato, quando scelse di restare in Toscana, nell’ultima stagione in viola ha raccolto 7 presenze in A e 5 in Conference League. Nella sua giovane carriera, già 4 trofei vinti con la Primavera (3 Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana).

Il mediano ventenne è ritenuto pronto ad affrontare un’avventura altrove in prestito, e la società d’appartenenza intende cederlo a titolo temporaneo nel prossimo mercato, per poi farlo tornare alla corte di Italiano e del presidente Commisso, che puntano tanto su di lui, avendogli fatto firmare un contratto fino a giugno 2026.

Sul giocatore, però, la concorrenza è alta, con mezza serie B interessata, ed anche il Verona in A che ci sta pensando. A far pendere la bilancia sul club che sarà infine prescelto per il prestito potrebbero essere garanzie sul minutaggio di Bianco, che non intende di certo arrestare il suo appena iniziato percorso di crescita nel calcio che conta.

