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Scalera, niente accordo tra Fiorentina e Bari sul riscatto. Il giovane terzino torna in Puglia...

Il giovane terzino under 20 Giuseppe Scalera tornerà al Bari dopo solamente 6 mesi di viola. La Fiorentina non avrebbe voluto..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 12:47
Scalera, niente accordo tra Fiorentina e Bari sul riscatto. Il giovane terzino torna in Puglia... -
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Il giovane terzino Giuseppe Scalera tornerà al Bari. Tra la Fiorentina e la squadra pugliese non si è trovato un accordo sul riscatto, in quanto i viola abbiano provato a cambiare il contratto chiedendo di meno rispetto alla cifra pattuita all'inizio. Scalera tornerà dunque al Bari che nel frattempo, ha ricevuto proprio per il ragazzo un'offerta dal Napoli di Sarri.

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