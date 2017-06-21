Scalera, niente accordo tra Fiorentina e Bari sul riscatto. Il giovane terzino torna in Puglia...

Il giovane terzino under 20 Giuseppe Scalera tornerà al Bari dopo solamente 6 mesi di viola. La Fiorentina non avrebbe voluto..

Il giovane terzino Giuseppe Scalera tornerà al Bari. Tra la Fiorentina e la squadra pugliese non si è trovato un accordo sul riscatto, in quanto i viola abbiano provato a cambiare il contratto chiedendo di meno rispetto alla cifra pattuita all'inizio. Scalera tornerà dunque al Bari che nel frattempo, ha ricevuto proprio per il ragazzo un'offerta dal Napoli di Sarri.