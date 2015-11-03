Notizie Scalera Fiorentina

Scalera su Castrovilli: "Ci sentiamo quasi tutti i giorni. Spero un giorno di tornare a giocarci insieme"
20 maggio 2020 20:45
Sogliano (ds Bari): "Non eslcudo di risentire la Fiorentina per il riscatto di Scalera, ma non valutiamo proposte al ribasso"
22 giugno 2017 17:16
Scalera, niente accordo tra Fiorentina e Bari sul riscatto. Il giovane terzino torna in Puglia...
21 giugno 2017 12:47
TMW, Corvino ha deciso: la Fiorentina riscatterà a titolo definitivo Scalera dal Bari
09 giugno 2017 11:08
Di Gennaro: "Scalera e Castrovilli? Giocare in Primavera a 20 anni è una sconfitta"
05 giugno 2017 17:46
Giuseppe Scalera ai campini, a breve l'ufficialità
23 gennaio 2017 12:57
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