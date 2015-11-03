Labaro Viola

Notizie Scalera Fiorentina

Scalera su Castrovilli: "Ci sentiamo quasi tutti i giorni. Spero un giorno di tornare a giocarci insieme"

20 maggio 2020 20:45

Sogliano (ds Bari): "Non eslcudo di risentire la Fiorentina per il riscatto di Scalera, ma non valutiamo proposte al ribasso"

22 giugno 2017 17:16

Scalera, niente accordo tra Fiorentina e Bari sul riscatto. Il giovane terzino torna in Puglia...

21 giugno 2017 12:47

TMW, Corvino ha deciso: la Fiorentina riscatterà a titolo definitivo Scalera dal Bari

09 giugno 2017 11:08

Di Gennaro: "Scalera e Castrovilli? Giocare in Primavera a 20 anni è una sconfitta"

05 giugno 2017 17:46

Giuseppe Scalera ai campini, a breve l'ufficialità

23 gennaio 2017 12:57

Archivio

Esplora l'archivio di Scalera

Sett. 21
Sett. 25 Sett. 23 Sett. 4