TMW, Corvino ha deciso: la Fiorentina riscatterà a titolo definitivo Scalera dal Bari
Scalera dunque verrà riscattato da Corvino e rimarrà a Firenze...
A cura di Redazione Labaroviola
09 giugno 2017 11:08
Continuerà l'avventura di Scalera in viola. Infatti Pantaleo Corvino ha deciso che la Fiorentina riscatterà a titolo definitivo Giuseppe Scalera dal Bari. Il giocatore era stato impegnato fino ad oggi con la Nazionale Italiana al Mondiale Under 20.E adesso può definire in tranquillità il suo futuro a Firenze.
Prosegue dunque l'italianizzazione della rosa e la volontà della proprietà di puntare sul settore giovanile. A riportarlo, la redazione di TuttoMercatoWeb.com