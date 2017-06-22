Sogliano (ds Bari): "Non eslcudo di risentire la Fiorentina per il riscatto di Scalera, ma non valutiamo proposte al ribasso"

La Fiorentina al momento non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto, ma non escludo che poi possano voler discutere nuovamente i termini dell'accordo

Il direttore sportivo del Bari, Sean Sogliano, è intervenuto ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dei pugliesi, Fabio Grosso, ed ha colto l'occasione per fare il punto della situazione sul mercato, sia in entrata che in uscita, ed in particolare sul mancato riscatto da parte della Fiorentina di Giuseppe Scalera: "La Fiorentina al momento non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto ma non escludo che poi possano voler discutere nuovamente i termini dell'accordo. Di certo, non è nostra intenzione trattare su proposte al ribasso".