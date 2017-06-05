Di Gennaro: "Scalera e Castrovilli? Giocare in Primavera a 20 anni è una sconfitta"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore ed allenatore viola, parla a Radio Blu della vittoria dell’Italia Under 20 sulla Zambia, concentrandosi su Castrovilli e Scalera: "C’è qualche dubbio su alcuni giovani...

Antonio Di Gennaro, ex giocatore ed allenatore viola, parla a Radio Blu della vittoria dell’Italia Under 20 sulla Zambia, concentrandosi su Castrovilli e Scalera: "C’è qualche dubbio su alcuni giovani - commenta - perché Scalera e Castrovilli sono da tempo definiti come talenti, ma a 20 anni non sono mai stati convocati. Non giocavano in Serie B con il Bari, non trovano spazio in A. A 20 anni essere ancora in Primavera è una sconfitta. In Champions giocano ragazzi del 1998 e 1999. Con Pioli possono rilanciarsi in un ambiente come la Fiorentina".