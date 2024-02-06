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Iachini torna in pista: É lui il nuovo allenatore del Bari al posto di Marino

Beppe iachini è il nuovo mister del Bari

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2024 14:05
Iachini torna in pista: É lui il nuovo allenatore del Bari al posto di Marino - Foto LaPresse - Jennifer Lorenzini 15/01/2020 Firenze (Italia) Sport Calcio Fiorentina - Atalanta Coppa Italia 2019/2020 - Stadio &quot;Artemio Franchi&quot; Nella foto: Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina Photo LaPresse - Jennifer Loren
Foto LaPresse - Jennifer Lorenzini 15/01/2020 Firenze (Italia) Sport Calcio Fiorentina - Atalanta Coppa Italia 2019/2020 - Stadio &quot;Artemio Franchi&quot; Nella foto: Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina Photo LaPresse - Jennifer Loren
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L'ex tecnico viola Beppe Iachini è il nuovo allenatore del Bari prendendo il posto di Pasquale Marino. La società pugliese ha preferito un tecnico d'esperienza per risollevare la stagione travagliata della squadra, che l'anno scorso era arrivata ad un passo dalla promozione. Iachini torna ad allenare dopo la parentesi poco felice a Parma e l'esperienza di Firenze prima di Vincenzo Italiano. Lo riporta La Gazzetta dello Sport 

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