Iachini torna in pista: É lui il nuovo allenatore del Bari al posto di Marino

Beppe iachini è il nuovo mister del Bari

L'ex tecnico viola Beppe Iachini è il nuovo allenatore del Bari prendendo il posto di Pasquale Marino. La società pugliese ha preferito un tecnico d'esperienza per risollevare la stagione travagliata della squadra, che l'anno scorso era arrivata ad un passo dalla promozione. Iachini torna ad allenare dopo la parentesi poco felice a Parma e l'esperienza di Firenze prima di Vincenzo Italiano. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

https://www.labaroviola.com/pronta-la-riforma-per-la-riduzione-della-serie-a-a-18-squadre-voluta-da-milan-inter-e-juventus/238896/