Ex allenatore di Castrovilli: "Arrivò al provino con la maglia del Barcellona. Al mio collega dissi..."

Gigi Nicassio, l'ex allenatore di Gaetano Castrovilli quando era al Bari, ha parlato del centrocampista della Fiorentina su Gazzetta.it.Ecco le sue parole: "Mi ricordo benissimo del suo primo giorno:...

Gigi Nicassio, l'ex allenatore di Gaetano Castrovilli quando era al Bari, ha parlato del centrocampista della Fiorentina su Gazzetta.it.

Ecco le sue parole: "Mi ricordo benissimo del suo primo giorno: arrivò al provino con la maglia del Barcellona, dopo due azioni dissi al mio collega: 'Questo si che è giocatore'. Si vedeva dal tocco di palla, delizioso e stupendo. Il rinnovo di contratto? Sono felicissimo, questo traguardo è importante per lui ed è un messaggio anche per i tanti ragazzi che sognano di diventare dei grandi giocatori".