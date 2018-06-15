Labaro Viola

Sportitalia, Anderson vicino alla Fiorentina. Terzino destro del Bari costerà poco più di 2 milioni

Secondo quanto riportato da Sportitalia il terzino destro del Bari Djavan Anderson, olandese ma con origini giamaicane, sarebbe molto vicino alla Fiorentina che vuole anticipare la concorrenza delle a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 22:57
Sportitalia, Anderson vicino alla Fiorentina. Terzino destro del Bari costerà poco più di 2 milioni -
Calciomercato
Fiorentina
Bari
Anderson
Condividi

Secondo quanto riportato da Sportitalia il terzino destro del Bari Djavan Anderson, olandese ma con origini giamaicane, sarebbe molto vicino alla Fiorentina che vuole anticipare la concorrenza delle altre squadre e prendere subito il terzino classe 95 per una cifra di poco superiore ai 2 milioni di euro.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok