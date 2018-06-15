Sportitalia, Anderson vicino alla Fiorentina. Terzino destro del Bari costerà poco più di 2 milioni
Secondo quanto riportato da Sportitalia il terzino destro del Bari Djavan Anderson, olandese ma con origini giamaicane, sarebbe molto vicino alla Fiorentina che vuole anticipare la concorrenza delle a...
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 22:57
Secondo quanto riportato da Sportitalia il terzino destro del Bari Djavan Anderson, olandese ma con origini giamaicane, sarebbe molto vicino alla Fiorentina che vuole anticipare la concorrenza delle altre squadre e prendere subito il terzino classe 95 per una cifra di poco superiore ai 2 milioni di euro.