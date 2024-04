Aquilani: “L’anno prossimo? Ho un contratto di due anni, ma ora bisogna pensare al finale di stagione”

Alberto Aquilani, allenatore del Pisa, ha parlato al termine di Bari-Pisa terminata 1-1, i toscani erano passati in vantaggio dopo pochi minuti dal fischio iniziale, e i pugliesi hanno pareggiato su rigore nel secondo tempo.

“Abbiamo fatto un buon primo tempo. Ci credevamo, venendo a giocare in un ambiente difficile in maniera positiva. Poi però nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare e siamo diventati una squadra ‘normale’. Non so perché, ma probabilmente il Bari ha fatto qualcosa in più. Dobbiamo riconoscerlo e sopperire, quando capita, capendo cosa succede durante la partita. Purtroppo arriviamo anche molto cotti, ho dovuto fare dei cambi forzati. Sono degli aspetti che però partono anche da un fattore mentale. Avremmo dovuto far di più nel primo tempo, avevamo l’opportunità di essere più cattivi.

I crampi dei miei giocatori e gli infortuni muscolari? Non nascondo sia un problema che ci sta limitando. Ho pensato ad Hermannsson al posto di Canestrelli perché meritava di giocare, dopo aver disputato una buona partita. A fine primo tempo ho fatto capire che stavamo sprecando qualcosa di importante, dobbiamo essere più bravi a creare il presupposto per tirare in porta. Il rigore? Vedo tantissime partite al giorno e solitamente al var quando viene chiamato l’arbitro è per cambiare qualcosa. Quest’anno due volte è successo il contrario. L’anno prossimo? Chiaro che ho un contratto di due anni, ma ora bisogna solo pensare al finale di stagione“.

