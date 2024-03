Iachini ha affondato il Bari, nelle ultime 5 partite 4 sconfitte e un pareggio. Ora è in zona retrocessione

Dopo il fallimento dell’esperienza alla Fiorentina la carriera di Beppe Iachini è in continua salita. Poco più di un mese fa l’ex viola era stato chiamato sulla panchina del Bari in serie B con l’obiettivo di portare la squadra pugliese in zona playoff ma le cose sono addirittura peggiorate. Oggi ennesima sconfitta, in casa contro la Sampdoria, la seconda consecutiva, la quarta nelle ultime 5 partite. In totale, con Iachini in panchina, il Bari ha conquistato soli 7 punti in 7 partite. Adesso la squadra del patron De Laurentiis si trova a 34 punti, a soli 2 punti dalla zona playout. A fine partita queste sono state le parole di Iachini:

“Già un pareggio non mi avrebbe soddisfatto. Perdere è davvero una beffa, la squadra ha giocato con intensità, aggressività e qualità nel primo tempo. Peccato per il gol, l’unica sbavatura giunta da una situazione leggibile. Per un episodio, commentiamo una sconfitta davvero immeritata vista la prestazione. La crescita c’è, ma purtroppo non supportata dai risultati. Paghiamo dazio a ogni minimo errore. La sosta servirà per continuare a lavorare, crescere sotto tutti i punti di vista e recuperare qualche calciatore fuori da tempo, come Menez e Diaw”.

