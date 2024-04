Serie B: Aquilani porta il Pisa in zona play off grazie alla rimonta sul Palermo, pari per il Bari di Iachini

La 31esima giornata di Serie B si con il pari tra Modena e Bari, termina 1-1 al Braglia, con i padroni di casa che passano in vantaggio al 52° con Palumbo su rigore; gli ospiti, allenati dall’ex Fiorentina mister Iachini, pareggiano i conti al 63° con Pucino. L’ex allenatore della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani, ha portato in zona play off (8° posto) il suo Pisa (in attesa di sapere cosa farà stasera la Sampdoria di Pirlo contro la Ternana), grazie ad una rimonta pirotecnica all’Arena Garibaldi contro il Palermo. Partita finita 4-3 dopo che il Palermo aveva chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti, nel secondo tempo i toscani hanno pareggiato il match e sul 2-2 i rosanero sono rimasti in dieci uomini, ma hanno comunque trovato il gol del nuovo vantaggio su rigore con il solito Brunori; nel finale Tramoni sigla la doppietta personale che vale 3 punti per la squadra di Aquilani.

