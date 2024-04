Il Bologna schianta la Salernitana e consolida il quarto posto. La Champions dista 14 punti per la Fiorentina

Piove sul bagnato per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo la vittoria odierna del Bologna contro la sempre più ultima Salernitana per 3 a 0, la squadra viola può (quasi) definitivamente dire addio ai sogni di un possibile piazzamento che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. L’unica speranza resta il quinto posto, attualmente occupato dalla Roma (51 punti) e che, con ogni probabilità, garantirà l’accesso alla massima competizione europea. In ogni caso, la Fiorentina dovrà recuperare almeno 8 punti, impresa non semplice quando mancano solo 8 giornate al termine della stagione.

Anche oggi, il Bologna si conferma una squadra decisamente compatta. Certo, l’avversario non era irresistibile, visto che la Salernitana continua a navigare in ultima posizione con un misero bottino di 14 punti, ma la banda di Motta ha saputo ancora una volta dimostrare una grandissima solidità, sia mentale che fisica. La partita in sé è stata piuttosto a senso unico: i felsinei sono subito andati in vantaggio grazie a una prodezza di Orsolini, che sta vivendo una stagione a dir poco esaltante (come tutta la squadra). Sul finale del primo tempo, è arrivato il raddoppio grazie a uno splendido gol di Saelemaekers, mentre il tris l’ha firmato Lykogiannis in pieno recupero. Dal canto suo, la Salernitana si è resa pericolosa solo in un paio di occasioni, rendendo tutto molto più semplice ai rossoblù.

Dunque, si complica ulteriormente la situazione per la Fiorentina: ad oggi, raggiungere un piazzamento europeo tramite il campionato sembra sempre più improbabile. Italiano farà all in sulle coppe? Le prime risposte arriveranno già dopodomani, quando i viola affronteranno l’Atalanta per la semifinale di andata di Coppa Italia.

MARIANI DIRIGERÀ LA SFIDA TRA FIORENTINA E ATALANTA