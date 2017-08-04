Ufficiale: preso dal Bari il giovane centrocampista Zinfollino (2001)
Corvino continua a lavorare in prospettiva
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2017 12:53
La squadra di mercato della Fiorentina, capitanata dal direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino, continua a lavorare anche in prospettiva ed infatti, come si apprende dal comunicato ufficiale pubblicato sul sito violachannel.tv, è di queste ore la notizia dell'acquisto di un altro giovane proveniente dal Bari.
"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito dal Bari a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Michele Zinfollino classe 2001".