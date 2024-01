Mancava sostanzialmente la percentuale da aggiungere alla quota fissa di sei milioni per avvicinare la richiesta di otto dei messicani. Limati questi dettagli, fra oggi e domani Rodriguez prenderà il primo volo per l’Italia: appuntamento a Firenze per firmare un quadriennale con opzione per il quinto anno con la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

