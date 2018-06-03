Sky Sport: Gattuso ha chiesto Biraghi per sostituire Rodriguez, il Milan è già al lavoro...
Il mercato sta entrando nel vivo e sono molti i giocatori della Fiorentina finito nel mirino di altre società, sia italiane che non... Della situazione di Cristiano Biraghi si è già ampiamente parlato...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2018 12:06
Il mercato sta entrando nel vivo e sono molti i giocatori della Fiorentina finito nel mirino di altre società, sia italiane che non... Della situazione di Cristiano Biraghi si è già ampiamente parlato ma è di pochi minuti fa la notizia, riportata da Sky Sport, del rinnovato interesse del Milan per il terzino viola.
Pare infatti che il laterale difensivo goda già della stima di Gattuso, tanto che l'allenatore rossonero avrebbe fatto proprio il suo nome per sostituire il possibile partente Ricardo Rodriguez.