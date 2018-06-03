Sky Sport: Gattuso ha chiesto Biraghi per sostituire Rodriguez, il Milan è già al lavoro...

Il mercato sta entrando nel vivo e sono molti i giocatori della Fiorentina finito nel mirino di altre società, sia italiane che non... Della situazione di Cristiano Biraghi si è già ampiamente parlato...

A cura di Redazione Labaroviola 03 giugno 2018 12:06

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi

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