Quarta saluta Nicolas Gonzalez sui social: "Benvenuto a Firenze amico"
Il centrocampista Rodriguez è arrivato dallo Stoccarda.
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2021 17:37
Il difensore centrale della Fiorentina, Martinez Quarta, ha saluto sul suo profilo ufficiale di Instagram l'arrivo del suo compagno di squadra della Nazionale Argentina, Nicolas Rodriguez.
Questo il post del Chino Martinez sui social:
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