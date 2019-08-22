Di Marzio, nuovo tentativo della Juve per Chiesa tramite Ramadani. Risposta negativa, Fede resta
La Fiorentina nonostante l'arrivo di Ribery non vuole privarsi di Chiesa. Proprio in questo senso nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra Paratici e Ramadani, intermediario dell’event...
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 11:59
La Fiorentina nonostante l'arrivo di Ribery non vuole privarsi di Chiesa. Proprio in questo senso nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra Paratici e Ramadani, intermediario dell’eventuale trattativa. Il dirigente della Juventus ha provato a capire se la Fiorentina dopo l’arrivo di Franck e la ricerca di un altro esterno fosse disposta a privarsi di Chiesa. La risposta del club viola è stata sempre negativa: la volontà della società è quella di trattenere il giocatore.
Gianlucadimarzio.com