Di Marzio, nuovo tentativo della Juve per Chiesa tramite Ramadani. Risposta negativa, Fede resta

La Fiorentina nonostante l'arrivo di Ribery non vuole privarsi di Chiesa. Proprio in questo senso nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra Paratici e Ramadani, intermediario dell’event...

La Fiorentina nonostante l'arrivo di Ribery non vuole privarsi di Chiesa. Proprio in questo senso nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra Paratici e Ramadani, intermediario dell’eventuale trattativa. Il dirigente della Juventus ha provato a capire se la Fiorentina dopo l’arrivo di Franck e la ricerca di un altro esterno fosse disposta a privarsi di Chiesa. La risposta del club viola è stata sempre negativa: la volontà della società è quella di trattenere il giocatore.

Gianlucadimarzio.com