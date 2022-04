In questi giorni sta facendo discutere la clausola rescissoria da 10 milioni nel contratto di Vincenzo Italiano. Ieri si è tenuto un incontro tra Ramadani, agente del tecnico e la dirigenza viola, definitivo non programmato. L’agente è in città per altri motivi. Lo scrive Repubblica.

