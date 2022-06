Gazzetta scrive: “Ingaggio di Jovic impensabile per la Fiorentina, tocca a Ramadani risolvere problema”

Questa mattina La Gazzetta dello Sport parla d Jovic e la Fiorentina, le parti si piacciono, i like lo confermano. Al momento il flirt fra Luka Jovic (classe 1997) e la Fiorentina viaggia platonico via web ed è impossibile sapere come finirà. Certo, il fatto che un attaccante pagato 60 milioni di euro nel 2019 abbia recentemente inserito quello ufficiale viola tra i 751 profili che segue su Instagram, è curioso. Se a questo aggiungiamo il like che lo stesso Jovic ha messo sotto ad una foto della festa gigliata appena riconquistata l’Europa, tutto ciò si trasforma in possibile indizio.

Del resto, la Fiorentina, tra le altre cose, sta cercando un altro numero nove considerato che il solo Cabral in una stagione così faticosa come la prossima non può bastare. La Viola sul brasiliano punta forte, avendolo pagato 15 milioni di euro pochi mesi fa: aggiungere altre chiavi offensive però è obbligatorio ed il serbo è un centravanti che sarebbe ultra-gradito allo staff tecnico.

Fin qui la bellezza di un possibile sentimento che sta nascendo. Poi c’è la realtà. Jovic nel 2019 è stato pagato 60 milioni di euro dal Real Madrid dopo la straordinaria stagione passata all’ Eintracht Francoforte. L’ingaggio viaggia di conseguenza a cifre impensabili per un club come la Fiorentina. Che si è informata nuovamente (avendolo seguito anche la scorsa estate) dal Madrid per capire la situazione, uscendone con una convinzione. Oltre all’eventuale volontà di tutte e tre le parti in causa servirebbe una formula particolarmente creativa (e vantaggiosa vista in ottica gigliata).

Tocca a Fali Ramadani (agente di Jovic, ma anche di Vincenzo Italiano) cercare in caso uno squarcio per far partire la trattativa. Da Madrid, nel frattempo, fanno sapere che Jovic ama il Real e (come tutti) vorrebbe avere spazio con i campioni d’Europa. Altrimenti sarebbe pronto a partire cercando nuova gloria altrove. In stagione il serbo ha giocato una sola partita da titolare in campionato col Madrid, una in Champions (contro l’Inter), ed una in Coppa del Re. In totale sono 19le apparizioni stagionali, molte dal minutaggio veramente esiguo, con un solo gol segnato. Davvero troppo poco per mister 60 milioni: del resto avere davanti questo Benzema non invoglia certo al turnover.

