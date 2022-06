Ferrara: “Jovic mette like ai post della Fiorentina, Joe Barone mette mi piace a Fali Ramadani”

Questo il solito editoriale scherzoso del sabato di Benedetto Ferrara su La Nazione:

“Ormai è solo una questione di like. Jovic ne mette uno sotto una foto della Fiorentina e il gioco è fatto. Poi ne mette uno sotto la foto di Ponte Vecchio per ribadire il concetto. Ma è quando arriva un cuore sotto una foto del sottopasso di vale Talenti che quelli del Real capiscono che se ne vuole andare davvero. Poi ci pensa Fali Ramadani, procuratore di Italiano e agente dell’attc vaccante dei blancos. E’ lui la vera star del momento in casa Fiorentina. Da Corvino a Pradè in un doppio salto carpiato, un po’ come un Di Maio qualsiasi. Per questo anche Joe Barone ha messo un like allo stesso Ramadani, che ha risposto con uno smile e una fattura da 50 mila euro. Si chiama social commission. E vabbè. Italiano, invece, per firmare il rinnovo aveva chiesto Milinkovic Savic. E che problema c’è? Solo che lui aveva chiesto Sergej, non Vanja. Pazienza. Il portierone non è come il fratello, però puoi sempre spacchettarlo e rivenderlo due volte: una come Milinkovic e una come Savic. La cosa è piaciuta ai dirigenti…”.

LA DECISIONE DEL REAL