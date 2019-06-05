Sky, è Ramadani il regista dell'accordo economico tra Chiesa e la Juventus. Ma Commisso...
Secondo quanto riportato da Sky Federico Chiesa ha un accordo di massima con la Juventus, tuttavia tutto passa dalla nuova proprietà della Fiorentina: toccherà a Commisso decidere il futuro del talent...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2019 01:01
Secondo quanto riportato da Sky Federico Chiesa ha un accordo di massima con la Juventus, tuttavia tutto passa dalla nuova proprietà della Fiorentina: toccherà a Commisso decidere il futuro del talento viola, che ha ancora un contratto con la Fiorentina fino al 2022. Dietro all'accordo Chiesa-Juventus c'è la mano di Fali Ramadani, agente che sta curando anche la trattativa per portare Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus.
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