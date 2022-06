Pedullà rivela: “Patto Ramadani-Commisso: se l’Inter porta 15 milioni, Milenkovic lascerà la Fiorentina”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato, soffermandosi sul futuro di Nikola Milenkovic. Ecco le sue parole: “Milenkovic? Siamo fermi. C’è da capire se esce Skriniar dall’Inter. Non mi piace questo fatto del rinnovo a cortesia. Qualche anno fa parlavamo di un giocatore con valore di mercato di 40, lo voleva il Manchester. In questo momento, se l’Inter porta i soldi, Milenkovic va a Milano. C’è un patto con Ramadani. Non sarà il titolare all’Inter, il titolare sarà Bremer. Quindi Commisso è sceso a patti con Ramadani? Si e non mi è piaciuto questo fatto. O lo fai sempre, o non lo fai mai. Adesso dobbiamo vedere se i nerazzurri porteranno questi soldi, credo che la Fiorentina possa ricavare massimo 15 milioni”.