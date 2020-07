Ha fatto rumore la notizia data ieri dal New York Times dell’accordo segreto tra i Della Valle e Ramadani per la vendita di cinque big giocatori della Fiorentina. Queste cessioni sarebbero dovuto essere portate a termine dal potente procuratore che avrebbe poi percepito una somma di denaro in caso di vendita e di una penale in caso di mancate cessioni. Secondo quanto riporta questa mattina da Repubblica, in un articolo di Massimo Basile, dallo staff di Commisso fanno sapere che erano a conoscenza di questo accordo ma che questo non tocca in nessun modo la nuova società viola.

Vlahovic e Milenkovic, due dei giocatori citati in quell’accordo, sono molto richiesti e potrebbero anche esser ceduti nelle prossime sessioni di mercato. In quel caso la Fiorentina dovrà dare una commissione a Ramadani? Dallo staff di Commisso lo escludono ma in termini legali l’accordo ci sarebbe. L’articolo del New York Times arriva su inchiesta nei confronti di Fali Ramadani, il procuratore vicino alla vecchia proprietà viola è al centro di un’indagine accusato di riciclaggio e frode fiscale.