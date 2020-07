La scoperta del NYT, i Della Valle e Ramadani aveva firmato un accordo segreto per la cessione di 5 big viola

Questa mattina il New York Times ha pubblicato un’inchiesta nel quale scrive che la famiglia Della Valle e Fali Ramadani avevano fatto un accordo segreto che prevedeva la vendita di cinque grandi giocatori della Fiorentina, tra i nomi di questi cinque giocatori vengono citato Vlahovic e Milenkovic. Queste cessioni ci sarebbero dovute essere la scorsa estate.

L’accordo prevedeva una ricca commissione per Ramadani, se invece queste cinque cessioni non ci fossero state, Ramadani avrebbe dovuto pagare una penale. Questo accordo è stato firmato anche da Pedro Pereira, ex dirigente viola molto vicino a Jorge Mendes e Ramadani. In pratica Ramadani doveva vendere questi cinque giocatori per conto di ACF

Naturalmente questo accordo è caduto con il cambio di proprietà tra i Della Valle a Rocco Commisso. Nell’inchiesta del New York Times si menziona anche il fatto che la società viola avrebbe accettato anche cifre assai basse pur di vendere i cinque big della squadra.

Il quotidiano riporta anche la spiegazione di Corvino a tutto questo: “Lo abbiamo fatto per il bene della Fiorentina” e del presidente esecutivo Mario Cognigni: “Durante la mia presidenza ogni singola transazione è stata fatta nell’interesse della Fiorentina e registrata sui libri contabili”