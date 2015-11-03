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Notizie New York Times Fiorentina

New York Times rivela: "La Fiorentina ha comunicato a Vlahovic di volerlo vendere a gennaio"

13 gennaio 2022 16:29

I Della Valle vogliono denunciare il New York Times, piccati anche con Commisso, sapeva tutto

04 luglio 2020 14:59

Accordo Ramadani Della Valle, la Fiorentina potrebbe dover pagare penale su cessioni di Vlahovic e Milenkovic

04 luglio 2020 12:46

Corvino e Cognigni si difendono: "Abbiamo rispettato le regole e agito nell'interesse della Fiorentina"

03 luglio 2020 12:55

La scoperta del NYT, i Della Valle e Ramadani aveva firmato un accordo segreto per la cessione di 5 big viola

03 luglio 2020 12:31

Commisso, ritorno a Firenze rischia di slittare: UE pensa di inserire gli americani fra "turisti indesiderati"

24 giugno 2020 15:42

Il New York Times conferma, Fiorentina venduta a Commisso. Tutti i dettagli della trattativa iniziata un anno fa

25 maggio 2019 10:21

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