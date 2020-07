I Della Valle vogliono denunciare il New York Times, piccati anche con Commisso, sapeva tutto

Secondo quanto riportato questa mattina da il quotidiano La Nazione, la famiglia Della Valle non ha preso bene l’inchiesta del New York Times che ha scoperto come fosse stato stipulato un accordo segreto tra la Fiorentina e il procuratore Fali Ramadani, autorizzato dalla società viola a vendere 5 big della Fiorentina con conseguente commissione economica per il procuratore.

Dal quartier generale dei Della Valle fanno sapere che c’erano almeno 30 avvocati che hanno studiato tutti i contratti e gli accordi della vecchia società al momento della vendita a Rocco Commisso. I Della Valle dunque non sono contenti che sia stato fatto passare il messaggio che ci sia stato quasi un effetto sorpresa su questo accordo scritto con Ramadani.

Per questo motivo i Della Valle hanno dato mandato ai proprio legali di chiarire e studiare bene la vicenda e la notizia pubblicata dal New York Times che potrebbe essere anche denunciato dagli imprenditori marchigiani. Quello che fanno emergere è che dunque non vogliono che ci siano dubbi o ambiguità sulla loro vendita della Fiorentina.