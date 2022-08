Nazione, oggi incontro Ramadani-Fiorentina si studia la maxi operazione per Bajrami in viola

Al di là della prudenza di facciata il lavoro sottotraccia non si è mai arrestato. In ponte un paio di situazioni da concludere entro gli inizi della settimana. Filo conduttore Fali Ramadani. Può essere davvero lui a completare in modo definitivo il puzzle viola. Partiamo da Bajrami. Apprezzatissimo da Italiano (il trequartista dell’Empoli è stato una richiesta precisa del tecnico), completerebbe in un colpo solo la batteria delle mezzali e quella degli esterni. Jolly da plasmare, ma quello è un lavoro che l’allenatore farebbe più che volentieri. Con l’Empoli c’è ancora da trattare, anche perché sul tavolo i nomi sono diversi. Zurkowski e Kouame sono pronti a fare il (breve) percorso inverso, ma è chiaro che quando i giocatori coinvolti sono diversi, i tempi si allunghino. Questione comunque di poco. Oggi è previsto un nuovo incontro tra l’agente macedone ed i dirigenti viola. Obiettivo sbloccare una maxi operazione che farebbe contenti tutti. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, MONTELLA VUOLE PICCHIARE BALOTELLI DOPO LA PARTITA, RISSA SFIORATA AL FISCHIO FINALE. IL VIDEO DELLA LITE