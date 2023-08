TMW rivela: “Fiorentina ha comunicato a Jovic la scelta di venderlo, giocatore ha accettato decisione”

Il centravanti serbo è stato informato della volontà della società di cederlo e, pur a malincuore avendo nei propri piani al primo posto la volontà di rilanciarsi a Firenze, ha accettato la decisione. Il problema è però riuscire a piazzarlo: Jovic è sì arrivato a zero l’estate scorsa dal Real Madrid, al quale comunque è destinato il 50% della futura rivendita e con cui la Fiorentina si spartisce il pesante ingaggio da 5 milioni di euro netti, ma lo stipendio non è di quelli raggiungibili da chiunque. Tanto che la Stella Rossa, che sogna un suo ritorno al Marakana, ancora non è riuscita a raggiungere un punto d’incontro soddisfacente. Probabilmente non sarà ritorno al Belgrado, ma la macchina per l’uscita di Jovic si è attivata. E guida Ramadani. Lo scrive TMW

L’EMPOLI PER BALDANZI CHIEDE 23 MILIONI DI EURO