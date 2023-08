Nazione: “Baldanzi-Fiorentina, l’Empoli vuole 23 milioni. Operazione complicata ma niente è impossibile”

A corrente alternata continuano a rimbalzare voci su Baldanzi dell’Empoli.Il discorso, tanto per andare al nocciolo della questione, sta così: Baldanzi, ovviamente è un giocatore che piace. Ha prospettive di crescita enormi, ma strapparlo all’Empoli (perchiunque e quindi non solo per la Fiorentina) non sarà facile. La base minima di un’operazione del genere supera i 23 milioni di euro e ottenere sconti da un club come l’Empoli è praticamente impossibile. Difficile, fra l’altro, che una maxi-operazione come questa possa prendersi la scena allo sprint del mercato, a fine mese. Lo scrive La Nazione.

