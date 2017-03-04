L'Inter vuole arrivare a Bernardeschi tramite Fali Ramadani

Riprendiamo e pubblichiamo un'analisi proveniente dal portale Calciomercato.com, riguardo alla volontà dell'Inter di portare a Milano Federico Bernardeschi: "Fra Fiorentina e Inter, tuttavia, nelle ul...

Riprendiamo e pubblichiamo un'analisi proveniente dal portale Calciomercato.com, riguardo alla volontà dell'Inter di portare a Milano Federico Bernardeschi: "Fra Fiorentina e Inter, tuttavia, nelle ultime settimane è emerso un terzo interprete che si sta avvicinando o riavvicinando alle due realtà. Si tratta del super agente Fali Ramadani, che ha da poco concluso i colpi Milenkovic e Vlahovic dal Partizan Belgrado alla Fiorentina, ma che ha anche ricevuto le procure di Ivan Perisic e Samir Handanovic in casa Inter con cui dovrà risolvere anche la questione Jovetic (attualmente in prestito al Siviglia). Sarà lui a fare da intermediario e riavvicinare due realtà che dai tempi di Francesco Toldo non chiudono un affare così importante. Suning è pronta a garantire anche vantaggi in Cina alla famiglia Della Valle con i diritti d'immagine del calciatore. Il colpo Bernardeschi si avvicina, anche grazie a Ramadani".