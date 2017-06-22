Per Kalinic al Milan passa tutto da Ramadani, ma il giocatore ha deciso: vuole i rossoneri

L'incontro tra Corvino e Mirabelli non è avvenuto nemmeno oggi e le parti al momento restano distanti

A cura di Redazione Labaroviola 22 giugno 2017 23:09

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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