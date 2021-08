Tuttosport, Juventus-Milenkovic: nuovi contatti. I bianconeri offriranno Rugani come contropartita

Nuovi contatti tra il procuratore di Nikola Milenkovic e la Juventus. Non si è parlato solo di Miralem Pjanic nell’incontro a Milano tra Fali Ramadani, agente del calciatore, e Federico Cherubini, dg della Juventus. I bianconeri monitorano da diversi anni il calciatore Viola, soprattutto nell’ultimo periodo visto la scadenza ravvicinata del contratto che lega il difensore serbo a Firenze. Il 23enne non ha intenzione di rinnovare il contratto, in scadenza tra meno di un anno (2022), e Rocco Commisso in quest’ultimo mese di mercato proverà a monetizzare per evitare di perderlo a zero il prossimo giugno. Milenkovic è più che una tentazione in casa Juventus. L’idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di girare alla Fiorentina come contropartita Daniele Rugani. L’incastro è possibile, ma non scontato. Il futuro di Milenkovic sarà deciso nei prossimi dieci giorni. Sul serbo forte l’interesse anche di West Ham e Siviglia. Lo scrive Tuttosport.

