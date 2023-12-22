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Ramadani smentisce Italiano nella sede della Roma: "Non è vero niente, con la Roma non c'è nulla"

Fali Ramadani ha voluto anche lui smentire la notizia secondo cui Vincenzo Italiano fosse a Roma nella giornata di mercato. Una notizia data da un portale che ha scritto come Italiano fosse nei pressi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2023 18:40
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Ramadani smentisce Italiano nella sede della Roma: "Non è vero niente, con la Roma non c'è nulla"

Fali Ramadani ha voluto anche lui smentire la notizia secondo cui Vincenzo Italiano fosse a Roma nella giornata di mercato. Una notizia data da un portale che ha scritto come Italiano fosse nei pressi della sede della Roma. Rumors subito smentito e smontato dal fatto che l'allenatore viola in quell'ora e in quel giorno si trovava al Viola Park per l'allenamento della squadra. Il commento di Ramadani a Tag24:

“Non è vero e non voglio commentare perchè non mi sembra ci sia nulla da commentare. Cosa dovrei dire? Io non sono il baby-sitter di Italiano e non vivo sempre con lui, ma non mi sembra sia una notizia che un allenatore sia stato avvistato all’Eur, a Roma”

Possiamo dire quindi che Italiano sta bene a Firenze e che per ora pensa solo a questo?

“E’ normale. Con la Roma non c’è nulla, zero!”.

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