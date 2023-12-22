Ramadani smentisce Italiano nella sede della Roma: "Non è vero niente, con la Roma non c'è nulla"

Fali Ramadani ha voluto anche lui smentire la notizia secondo cui Vincenzo Italiano fosse a Roma nella giornata di mercato. Una notizia data da un portale che ha scritto come Italiano fosse nei pressi...

Fali Ramadani ha voluto anche lui smentire la notizia secondo cui Vincenzo Italiano fosse a Roma nella giornata di mercato. Una notizia data da un portale che ha scritto come Italiano fosse nei pressi della sede della Roma. Rumors subito smentito e smontato dal fatto che l'allenatore viola in quell'ora e in quel giorno si trovava al Viola Park per l'allenamento della squadra. Il commento di Ramadani a Tag24:

“Non è vero e non voglio commentare perchè non mi sembra ci sia nulla da commentare. Cosa dovrei dire? Io non sono il baby-sitter di Italiano e non vivo sempre con lui, ma non mi sembra sia una notizia che un allenatore sia stato avvistato all’Eur, a Roma”

Possiamo dire quindi che Italiano sta bene a Firenze e che per ora pensa solo a questo?

“E’ normale. Con la Roma non c’è nulla, zero!”.

LA PROPOSTA DI DE LAURENTIIS

https://www.labaroviola.com/de-laurentiis-propone-la-superlega-italiana-serie-a-delite-con-le-14-citta-piu-importanti/234015/