Chi si rivede: Fali Ramadani al centro sportivo per parlare con Corvino. Nuovi affari con l'agente?

Chi si rivede: Fali Ramadani, agente ed intermediario di mercato, ha visitato questa mattina il centro sportivo della Fiorentina, per parlare con Pantaleo Corvino. Un colloquio durato un'ora circa, co...

Chi si rivede: Fali Ramadani, agente ed intermediario di mercato, ha visitato questa mattina il centro sportivo della Fiorentina, per parlare con Pantaleo Corvino. Un colloquio durato un'ora circa, con il ds ed il procuratore che - come riporta Radio Bruno - si sono poi stretti la mano e salutati. Nuovi affari in vista con il procuratore, dunque?