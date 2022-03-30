Italiano-Ramadani, una scelta che aumenta l’appeal. Rapporti distesi ora con la Fiorentina

Ramadani spesso protagonista negli arrivi e negli addii dei giocatori top

La decisione di Vincenzo Italiano di affidarsi a Fali Ramadani, rilanciata ieri dal TGR Toscana, non rappresenta in ottica viola il preludio a chissà cosa. D’altronde che Ramadani sia stato centrale nella Fiorentina, sopratutto durante la gestione Della Valle. Già protagonista nelle trattative per gli arrivi di Jovetic e Ljajic, Ramadani é stato spesso determinante anche in cessioni remunerative. Oggi che per il centrale serbo si valuta qualsiasi scenario, incluso il prolungamento del contratto in scadenza nel 2023, i rapporti tra Fiorentina e Ramadani sono distesi. La mossa del tecnico in questo senso non sembra cambiare troppo le carte in tavola, ma é chiaro che l’appeal del mercato nei suoi confronti sia destinato a cambiare, magari non immediatamente. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, LA CURVA FIESOLE CONTRO LA SOCIETÀ PER IL NUOVO STEMMA: “QUESTO NON È SOCCER AMERICANO”

https://www.labaroviola.com/la-curva-fiesole-contro-la-societa-per-il-nuovo-stemma-questo-non-e-soccer-americano/170642/