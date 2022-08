Bajrami alla Fiorentina, parla Pedullà: “Il rinnovo di Milenkovic è un favore da ricambiare a Ramadani”

Nel corso della diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche della situazione Bajrami, queste le sue parole:

“Il rinnovo di Milenkovic molto bene e sono state molto belle le sue parole di grande attaccamento, una rincorsa che parte dall’estate scorsa, nessuno di importante te lo ha portato via, una svolta che c’è stata la settimana scorsa, il Siviglia non sarebbe stata la Fiorentina e questo mi fa piacere per la Fiorentina perchè vuol dire che sta crescendo. Però questo favore Ramadani glielo ha fatto, al momento non ci sono triangolazioni dirette con l’Empoli ma quello di Bajrami è un nome che dobbiamo tenere perchè io ne ho viste troppe e quando c’è un rapporto con un procuratore e Bajrami lo devi spostare, Ramadani se potesse fargli fare il salto di qualità visto che ha l’età giusta, ha 23 anni e deve fare il salto”

