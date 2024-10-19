Ramadani: "Fiorentina fortissima, ha vinto con il Milan. Non ha solo un giocatore forte, non sarà facile"

Il giocatore del Lecce, Ylber Ramadani, si è presentato con l'allenatore Gotti in conferenza stampa per chiedergli pubblicamente scusa dopo il brutto gesto nei suoi confronti al momento del cambio nel...

Il giocatore del Lecce, Ylber Ramadani, si è presentato con l'allenatore Gotti in conferenza stampa per chiedergli pubblicamente scusa dopo il brutto gesto nei suoi confronti al momento del cambio nella partita con il Parma: "Non avevo mai fatto quel gesto nella mia carriera, bruttissimo. Voglio chiedere scusa al mister davanti a tutti, lo avevo già fatto nello spogliatoio. Il mister è come un padre per me, mi ha aiutato tanto. È un capitolo chiuso".

Sulla gara con la Fiorentina: "La Fiorentina ha vinto col Milan, non ha solo un giocatore forte. È una squadra fortissima e sappiamo che non sarà facile".

GOTTI ELOGIA LA FIORENTINA: “HA FATTO UN MERCATO STRAORDINARIO, È UNA SQUADRA COMPLETA IN TUTTO IL CAMPO”

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